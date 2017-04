PARANAÍTA: Prefeitura abre dois processos seletivos

A Prefeitura de abriu, na sexta-feira (7) e na quinta-feira (13), dois processos seletivos, um para a contratação temporária de profissionais para a Secretaria Municipal de Educação nos cargos de Professor para Educação Infantil, Professor para Ensino Fundamental Regular (Anos Iniciais e Finais), Agente de Conservação e Manutenção e Merendeira e outro para contratação temporária para profissionais da Secretaria de Obras, no cargo de Operador de Máquinas III.

As inscrições serão realizadas do 07 à 27 de Abril de 2017 para o cargo da Secretaria de Obras, para os cargos da Secretaria de Educação será do dia 13 de Abril à 04 de Maio de 2017, no endereço www.paranaita.mt.gov.br/Inscricoes/ no site da Prefeitura de Paranaíta.

As provas do seletivo da Secretaria de Obras serão realizadas no dia 07 de maio de 2017 (domingo), na Escola Municipal Juscelino Kubistchek de Oliveira, das 08:30 (oito e trinta) às 11:30 (onze e trinta) horas.

Já as provas do seletivo para profissionais da educação, serão realizadas no dia 21 de Maio de 2017 (domingo) na Escola Municipal Juscelino Kubistchek de Oliveira, situado à Rua Cuiabá, bairro Jardim Esperança, no horário das 08:30 (oito e trinta) às 11:30 (onze e trinta) horas.

Os editais prevê ainda a reserva de 5% das vagas aos portadores de deficiências físicas.