Título de cidadão mato-grossense a Lula revolta membro do MBL

Edina Araújo/VG Notícias

Barranco apresentou o projeto em dezembro de 2016, porém, após as tramitações legais na Casa, a proposta do parlamentar entrou em pauta e foi aprovado em primeira votação na última quarta-feira (12.04) e já divide opiniões.

“A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com base no que dispõe o Art. 26, inciso XXVIII, da Constituição Estadual, resolve: Art. 1º Concede Título de Cidadão Mato Grossense ao Sr Luiz Inácio Lula da Silva, pelos relevantes serviços prestado ao Estado de Mato Grosso. Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação”.

A concessão do título a Lula causou revolta a integrante do Movimento Brasil Livre (MBL), advogado Ulysses Moraes, que gravou vídeo e não economizou nas críticas a Lula e ao deputado Valdir Barranco. A indicação do parlamentar veio em um momento conturbado que continua vindo à tona, por meio das delações de executivos da Odebrecht a participação do ex-presidente em esquema de propina e corrupção.

Conforme a justificativa do parlamentar, os governos de Lula foram marcados por programas de distribuição de renda bem sucedidos, como o Bolsa Família, e de acesso dos mais pobres a linhas de crédito, salários mais altos, geração de empregos e melhor qualidade de vida em educação, moradia, infraestrutura e saneamento e outros dos quais o Estado de Mato Grosso foi e está sendo “incalculavelmente beneficiado”.

Ele destaca que, atualmente, o ex-presidente percorre o Brasil tentando reagrupar a esquerda brasileira e continuar na defesa de um país para todos e todas com justiça social. Enfatiza que Lula acumula homenagens, condecorações de doutor honoris causa, nacionais e internacionais.

“Portanto, pelos motivos sinteticamente apresentados, por sua competência e pelos relevantes serviços prestados à sociedade brasileira, o desenvolvimento e avanço social que mato-grossenses apreciaram, proponho a concessão do Título de Cidadão Mato-Grossense ao Senhor LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, que indiscutivelmente merece todas as honras e respeito. Para tanto apresento a proposição legislativa e peço apoio dos nobres pares pela sua merecida aprovação”, finaliza a justificativa do deputado petista.

Ulysses Moraes, do Movimento Brasil Livre (MBL) publicou um vídeo em sua página no Facebook onde diz que a proposta é absurda e que o povo-mato-grossense não pode concordar com a homenagem.

Ele disse que Lula pode ser considerado um dos maiores “bandidos” da história do país.

“Os mato-grossenses não podem aceitar de maneira alguma esse absurdo, isso afronta a inteligência do povo dessa terra, dar título de cidadão mato-grossense ao Lula no atual cenário é chamar todos os mato-grossenses de bandidos, propineiros e desonestos. Valdir Barranco que propôs isso me parece achar normal essas acusações que vêm sendo feitas ao ex-presidente e que inclusive acha que deve homenageá-lo. Ou seja, está agraciando o presidente Lula enquanto muitos trabalhadores da saúde, médicos, enfermeiros, policiais, educadores que sempre deram o sangue pra essa terra nunca receberam isso. E isso vale também pra todos os deputados que aprovaram esse absurdo mesmo sabendo que isso vem de encontro a um caminho errado e provavelmente corrupto.Isso é humilhar os mato-grossenses que amam essa terra e lutam por um país mais justo”, diz Ulysses Moraes.