Setor policial movimentado em Alta Floresta; e a polícia ainda nem fez balanço

Kariny Santos

A operação de Páscoa da Polícia Militar movimentou o feriado de Sexta-feira Santa e o final de semana em Alta Floresta, onde foram realizadas apreensões de drogas, recuperação de objetos furtados, armas apreendidas, apreensão de motos irregulares, cumprimento de mandado de prisão em aberto,

O primeiro caso registrado foi registrado foi na tarde de quinta-feira 13, no bairro Cidade Bela onde em revista pessoal em um jovem de 21 anos foi encontrado certa porção de maconha, o jovem suspeito de envolvimento com o tráfico foi encaminhado a DJPC. Ainda na quinta-feira uma espingarda e dezesseis munições foram apreendidas em um fundo falso dentro de um bar, dois foram detidos por porte ilegal de arma.

Outra arma foi apreendida neste sábado 15, dentro de um veiculo Gol Prata, no bairro cidade alta, o revolver calibre 38 com munições intactas estava dentro do veiculo e foi encontrado após revista no veiculo , dois homens de 25 e 26 anos foram detidos por porte ilegal de arma.

Também neste sábado um menor de 15 anos foi apreendido e um homem de 52 anos foi detido por arrombamento e receptação de produtos furtados, o menor invadiu uma residência no bairro Panorama o vitima acionou a PM, que nas buscas recebeu a informação do menor já conhecido da PM que estava com os objetos roubados, os mesmos foram encontrados na residência do idoso no bairro Vila Nova, ambos encaminhados a DJPC para as providencias que o caso requer.

Ainda no sábado um mandado de prisão em aberto foi cumprido, um jovem de 26 anos foi detido em frente ao posto G3 região central de Alta Floresta, o homem possui dois mandados em aberto no município de Sinop, o veículo que o mesmo estava um Gol vermelho foi encaminhado ao pátio da 20ª Ciretran.

Durante a operação diversas motocicletas em situação irregular foram apreendidas, além de um menos de 13 anos que foi apreendido por direção perigosa e fuga da policia.