Prefeitura de Alta Floresta mantém limpeza diária de áreas públicas

LINDOMAR LEAL

Assessoria da PMAF

Dando continuidade nas ações de limpeza de canteiros, parques, praças e demais áreas públicas, a Prefeitura de Alta Floresta, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Sinfra) vem intensificando os serviços de roçagem em vários bairros e setores da cidade proporcionando um novo visual e contribuindo para manter a cidade limpa.

Nos últimos vinte dias a equipe de roçadeiras manuais e mecanizadas da Sinfra realizou a roçagem na Estação de piscicultura da Secretaria Adjunta de Agricultura, localizada no Setor G, na Creche do Bairro Vila Nova, no Viveiro Municipal, que fica localizado na Perimetral Teles Pires, no Cemitério Municipal Jardim da Saudade, no Parque do Bairro Cidade Bela, na Avenida Teles Pires, na Associação de Moradores do Bairro Bom Jesus e no Campo da Cidade Alta.

A roçagem do mato e da grama dos espaços públicos também foi realizada no Bairro Jardim Araras, na Secretaria Adjunta de Trânsito, Transporte e Segurança, na Associação dos Moradores do Setor Boa Nova e no Bairro Boa Nova I, nos Bairros Jardim Primavera e Jardim das Oliveiras e no Setor “J”.