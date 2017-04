Preço da carne cai em MT após a Operação Carne Fraca, diz Imea

G1/MT

O preço da carne caiu em Mato Grosso depois da operação Carne Fraca, que investiga um esquema de pagamento de propina a fiscais do Ministério da Agricultura para a concessão de licenças a frigoríficos, ignorando as irregularidades. A arroba do boi gordo teve uma queda de 5%, segundo o Instituto Matogrossense de Economia Agropecuária (Imea).