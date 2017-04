Vice-governador participa de “Expedição” na 325 e autoriza 20 km de asfalto até ERPAF

A expedição teve que ser interrompida para tirar os atolados; na foto um carro do próprio Governo quase ficou no caminho.

Da redação

O vice-governador do Estado, Carlos Fávaro, participou da Expedição Pró-Estrada, que saiu na manhã de terça-feira, 11 da cidade de Juara e encerrou-se às 20 horas em Alta Floresta. A comitiva foi composta pelos deputados estaduais Romoaldo Junior e Nininho, pelo Secretário de Infraestrutura Marcelo Duarte, pelo prefeito Asiel Bezerra e vários vereadores das duas cidades. Os participantes da Expedição, em pelo menos dois trechos, chegaram a ficar atolados, nas proximidades da Pista do Cabeça, dadas as condições da rodovia.

Segundo o secretário da Sinfra, Marcelo Duarte, a ideia do Governo é “iniciar a rota” que está, segundo o que afirmou, desde o ano de 2002 sem qualquer manutenção, “várias pontes caídas, vários atoleiros e a gente arrumou as pontes, colocou uma empresa de manutenção tanto daqui pra lá, coo de Juara pra cá e hoje é uma rota que já está restabelecida”, explicou.

A pretensão do estado é construir três pontes de concreto e, ainda este ano, iniciar o asfaltamento da 325 ligando “o aeroporto da Malu” (cerda de 10 km após o entroncamento com a 208 no Universitário) até a Comunidade Ouro Verde na altura da antiga Escola Rural Produtiva – ERPAF.

O vice-governador Carlos Fávaro afirmou que as rodovias MT 325 e 160 são fundamentais para o escoamento da safra desta parte do estado a partir da saída por Guarantã do Norte (MT 419) e afirmou que além dos investimentos em pontes de concreto e do início do asfaltamento, o grande diferencial para a chamada Rodovia da Integração será a manutenção da estrada em condições de trafegabilidade. “Nós garantimos primeiramente a trafegabilidade, a ligação rodoviária funcionando mesmo sem pavimentação asfáltica, duas patrulhas que estão a disposição, uma de Alta Floresta no sentido Juara e uma de Juara no sentido Alta Floresta”, afirmou.