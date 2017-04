Sintep faz debate sobre Reformas de Temer

Kariny Santos

O Sintep-MT – Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso, realizou nesta quarta-feira (12) no plenário da Câmara Municipal de Vereadores Arnaldo Corcino da Rocha, uma audiência pública com o intuito de debater assuntos ligados à reforma da previdência, reforma das leis trabalhistas, lei da terceirização e também a reforma do ensino médio. O evento teve uma palestra com o presidente do Sindicato Henrique Lopes do Nascimento e contou com a presença de profissionais da educação, presidente do conselho municipal da pessoa com deficiência, além de alunos do 2º e 3º ano do ensino médio da Escola Estadual Jayme Verissímo de Campos Junior.

As audiências estão sendo realizadas em várias cidades de Mato Grosso. Na região norte além do encontro em Alta Floresta, os municípios de Carlinda e Paranaíta também estão recebendo as audiências. Em Paranaíta o encontro foi marcado para a noite de ontem (12) na Escola João Paulo, já em Carlinda a audiência acontecerá hoje (13), a partir das 08h00 na Câmara de Vereadores.

Na audiência em Alta Floresta o palestrante explanou para o público presente os benefícios e os problemas das propostas, na visão do Sintep. De acordo com a diretora regional do sindicato, Ilmarli Teixeira, o principal objetivo é levar a toda sociedade o debate sobre as medidas propostas pelo governo, “isso já é um reflexo da PEC/55 já aprovada, PEC essa que trazia a redução dos gastos significativamente e gastos inclusive com a educação e com a saúde”, disse.