Fávaro diz que Governo vai investir na ampliação do Regional; reunião na terça irá definir quanto

Aproveitando a sua vinda à Alta Floresta, o vice-governador Carlos Fávaro visitou o Hospital Regional, acompanhado do prefeito Asiel Bezerra, dos deputados Romoaldo Junior e Nininho e de vereadores. Fávaro ouviu reclamações por parte das autoridades e explicações por parte dos diretores da unidade de saúde sobre a forma que está sendo conduzido o hospital, inclusive com a participação da sociedade civil organizada. A visita durou quase uma hora entre reunião e visitação das instalações do HRAS e ao final, Fávaro atendeu a imprensa quando confirmou que “nos próximos dias”, o Estado irá quitar um passivo na ordem de R$ 8 milhões de reais com a unidade de saúde.

Quanto a investimentos necessários ao hospital regional, Carlos Fávaro afirmou que o Estado tem um planejamento de investimento de R$ 70 milhões de reais em 7 hospitais regionais do Estado e que Alta Floresta é “o próximo da lista”. Uma reunião foi marcada para a próxima terça-feira em Cuiabá, quando serão definidos os investimentos.

“A prioridade dos Regionais agora é resolver o problema de Alta Floresta, nós vamos buscar nos próximos dias zerar o passivo que tem com o Hospital Regional é prioridade zerar esse passivo e investimentos na humanização, o hospital requer de reformas de estrutura, o certo era construir um hospital novo, mas neste momento não dá pra vender ilusão”, afirmou o vice governador, confirmando a existência de recursos para esta finalidade. “Nos temos recursos garantidos para os sete hospitais, algo em torno de R$ 70 milhões de reais e certamente Alta Floresta vai receber a sua faixa, os projetos e as necessidades mais urgentes”, confirmou.