CMDPD de Alta Floresta realizará Fórum da Pessoa com Deficiência

Carlos Alberto de Lima/Ascom

Nos dias 19 e 20 de abril, o plenário Arnaldo Corsino da Rocha da Câmara Municipal de Vereadores de Alta Floresta abre o seu espaço para sediar o Fórum Municipal da Pessoa com Deficiência, que terá como tema a ‘Efetivação do Direito da Pessoa com Deficiência”, uma realização da Secretaria Municipal de Assistência Social e Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CMDPD).

O evento acontece das 07h30min às 11 e das 13h30min às 17 horas em ambos os dias.

Dia 19 o Fórum se destinará a várias palestras, versando sobre assuntos ligados ao tema, começando pela “Lei Mato-grossense de Inclusão”, a cargo do doutor Marcione Mendes de Pinho, secretário adjunto de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e Luiz Carlos Grassi, superintendente de Articulação e Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

Ainda no dia 19 “Acessibilidade e Mobilidade Urbana” cujo palestrante será o promotor de Justiça doutor Luciano Martins. E também a palestra “Função dos Conselhos e Conselheiros de Direito” com os palestrantes Juarez de Almeida Albuês e Marcione Mendes de Pinho.

Dia 20 o Fórum se destinará a uma capacitação ministrada pelo presidente do CONEDE – Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência – órgão vinculado à Secretaria de Estado de Justiça, Juarez de Almeida Albuês.