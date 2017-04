APAE realiza festa de páscoa aos alunos

Kariny Santos

Foi realizada na tarde de quarta-feira, 12, a tradicional confraternização de Páscoa promovida pela escola de educação especial, Alice Augusta de Oliveira, a APAE de Alta Floresta. Mais de 100 alunos estão sendo atendidos na escola. Além de promover a interação entre comunidade/escola, a confraternização também serve para levar alegria aos alunos. Além da entrega dos tradicionais ovos de páscoa, também foi servido lanche aos alunos e visitantes.

“Neste dia 12 teve a maior festa na escola APAE em comemoração a Páscoa, com muitas brincadeiras e chocolates onde as crianças foram presenteadas por suas respectivas madrinhas, e eu vemho a agradecer a todas e especialmente a outras pessoas que colaboraram com a doação de chocolates e contribuíram com essa comemoração que fica mais bonita a cada ano”, destacou o vice-presidente da APAE Marcelo Weber dos Santos.

O evento contou com a participação de padrinhos e madrinhas dos alunos que são atendidos ao longo do ano letivo na unidade e de representantes do Colégio Alta Floresta que realizaram doações de doces e bolo para a festa da entidade.