Motoqueiro “rampa” quebra-molas e se choca de frente com caminhão

Da redação com Nativanews

Um gravíssimo acidente no final da manhã deste domingo culminou com a morte de Marcos Suel Ferreira Gomes, 27 anos, após ter “rampado” o queba-molas que fica nas proximidades da rua F, perdendo o controle e se chocando de frente com um caminhão Volvo 400. A violência do impacto fez com que o corpo do motoqueiro ficasse preso embaixo do caminhão.

Segundo informações prestadas pelo motorista do caminhão (trata-se de um cavalinho de uma carreta), ele até tentou desviar do motoqueiro, mas o acidente foi muito rápido.

Acionado, e apesar de ter ido atender a ocorrência, o Corpo de Bombeiros nada pode fazer porque a morte teria sido instantânea. Coube à Polícia Militar o papel de isolar o local até a chegada de um perito da Politec que veio da cidade de Sinop para atender a ocorrência.