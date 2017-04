Curso e Oficinas são ofertados pela Cultura

Tatiele Maltezo/ ASCOM

A Secretaria Adjunta de Cultura e Juventude de Alta Floresta dispõem de diversos cursos e oficinas gratuitos para toda comunidade em diferentes dias e horários, a oferta dessas atividades tem objetivo de capacitar crianças, adolescentes, jovens e adultos para vida social como também uma forma de complementação de renda.

Violão, Teatro, Artes visuais, Pintura em Tecido e Tela, Canto/Coral, Computação e Fanfarra são os cursos e as oficinas disponíveis, no qual são realizados no Centro Cultural, nos bairros cidade Alta, Cidade Bela e Vila Nova.

A secretária adjunta de Cultura e Juventude do município, Flavia Bulhões estendeu o convite a toda população e disse que a secretaria esta de portas abertas para maiores informações.