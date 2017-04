Vitória da sociedade: “São Manoel” ouve Prefeitura e CDL e banco tem fila para pagamento de colaboradores

Da redação

Cerca de 500 trabalhadores ligados à empresa Cesbe S.A. Engenharia e Empreendimentos, que assumiu a construção da Usina São Manoel, começaram a receber seus salários no município de Paranaíta e ontem formaram filas em frente à agencia da Caixa Econômica Federal. A decisão vai ao encontro dos anseios da classe empresarial, representada pela CDL e pela administração municipal, que organizou várias reuniões com diretores da São Manoel no sentido de exigir que os pagamentos fossem feitos no município.

Desde que iniciou a obra da São Manoel, os comerciantes de Paranaíta têm reclamado o fato de que os pagamentos eram feitos apenas na cidade de Alta Floresta, e que por isto o comércio acabava ficando prejudicado. Foram realizadas várias e exaustivas reuniões até que o pedido do comercio local fosse atendido.

Para a secretária de Planejamento da prefeitura de Paranaíta, Andreia Fabiana dos reis, “a sociedade paranaitense teve um dos anseios atendidos, isto graças ao empenho das autoridades e entidades do município lutarem pela garantia dos direitos do município e após várias reuniões entre Comércio Local, CDL, Câmara de Vereadores e o Prefeito Tony Rufatto com a Usina São Manoel”.