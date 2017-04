Seis comarcas recebem treinamento sobre PJe

Assessoria do TJ/MT

A Escola dos Servidores do Poder Judiciário de Mato Grosso recebe seis comarcas do interior para treinamento sobre o Processo Judicial Eletrônico (PJe), durante todo o dia, nesta quarta e quinta-feira (5 e 6 de abril). São servidores de Apiacás, Nova Canaã do Norte, Nova Monte Verde, Matupá, Guarantã do Norte e Paranaíta que irão receber instruções sobre como manusear a ferramenta, já que as respectivas unidades judiciárias passarão por migração do sistema Projudi para o PJe.

O instrutor Rosivaldo Rodrigues explica que a ferramenta é nova e não é tão simples para as secretarias, e por apresentar várias rotinas e particularidades, os servidores precisam ficar bem mais inteirados para não sofrerem grande impacto com a novidade.

Neste ano, a Coordenadoria de Tecnologia da Informação do Tribunal de Justiça de Mato Grosso mudou a rotina dos treinamentos. Com a nova sistemática, o tribunal traz os gestores e alguns servidores das comarcas até a Capital. Eles recebem dois dias de capacitação e depois, durante uma semana, que é a primeira após a migração dos dados da comarca, ocorre o acompanhamento in loco. “Trabalhamos no ambiente de produção deles para sanar dúvidas. É uma semana bastante importante porque quando eles chegam na comarca não se sentem mais inseguros quanto ao manuseio do PJe”, informou.

A gestora de Nova Monte Verde (968 km ao norte da capital), Shirley Franco Lemes de Sousa disse estar gostando muito do treinamento, principalmente porque a comarca onde está lotada é muito distante e por isso algumas questões são mais difíceis de resolver. Porém, com essa nova tecnologia ela ressalta que vai facilitar e dar mais celeridade ao andamento dos processos. “O Tribunal de Justiça tem buscado dar esse suporte e com certeza vai ajudar muito na nossa rotina de trabalho”, afirmou.

Servidor recém-empossado na Secretaria da Vara Única da comarca de Paranaíta (851 km ao norte), Daniel de Freitas falou da expectativa para a melhoria do trabalho com o recurso online que será implantado em breve. “Esse treinamento é importante porque o PJe é um sistema novo que envolve uma série de protocolos e certificados, por isso é relevante ter o conhecimento dessa tecnologia, que vai ajudar muito no dia a dia porque agiliza, traz mais segurança e tranquilidade para quem lida com isso”.

Público externo – A capacitação do público externo (advogados, defensores e procuradores) é feita nas próprias comarcas porque são eles que dão início aos processos na Justiça.

A Coordenadoria de Tecnologia da Informação, por sua vez, disponibiliza os servidores para ir até as unidades judiciárias para ministrar os treinamentos. “O PJe já é uma realidade por isso seria interessante que houvesse maior participação desses operadores do direito. Os profissionais da TI estarão no local e hora determinados para sanar todas as dúvidas, ministrar a capacitação, auxiliar aqueles que de fato vão utilizar o sistema e que precisam conhecer a ferramenta para distribuir a ação da melhor maneira possível”, ressaltou o instrutor.