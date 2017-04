Polícia Civil usará carro blindado para combater crimes em Mato Grosso

Olhar Direto

A Polícia Judiciária Civil (PJC) recebeu, na manhã desta quinta-feira (06), um veículo blindado para atuar no combate a crimes em Mato Grosso. O governador Pedro Taques (PSDB) esteve presente na entrega e ressaltou a importância do carro, que foi doado pela empresa de segurança Brinks.

O veículo é um carro-forte da empresa, que foi adaptado. A doação aconteceu diante dos resultados apresentados pela Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO). Ele será utilizado nas unidades especializadas da PJC. Todo o processo de revitalização do veículo blindado contou com a parceria do Banco do Brasil, Sicoob, Sicredi, Aprosoja e Grupo Bom Futuro.

“As unidades especializadas terão condições de combater a criminalidade violenta, especialmente roubo a banco e delitos mais graves. Temos condições de ter uma pronta atuação, pois os profissionais já foram capacitados para atuar. Também estará embarcado no blindado armamento a altura dos crimes mais graves que acontecem no Estado”, disse ao Olhar Direto o secretário de Segurança Pública (Sesp), Rogers Jarbas.

O diretor de Execução Estratégica da PJC, delegado Mário Dermeval Aravechia Resende, foi o idealizador do projeto junto com outros policiais, que ajudaram nos trâmites da doação e na transformação do carro-forte em um veículo policial. Para transformar o carro-forte foram realizadas pesquisas de mercado para encontrar uma empresa que tivesse condições de restaurar o blindado, dentro das características necessárias para sua utilização.

“Foram sete meses de serviços de restauração, em parceria com empresas e instituições bancárias, e muita dedicação de servidores que tiveram papel fundamental na concretização desse projeto”, disse o diretor.