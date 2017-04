Alta Floresta realiza capacitação para Educação Inclusiva

Carlos Alberto de Lima/Assessoria da Prefeitura de Alta Floresta

Numa ação de cooperação técnica entre Seduc – Secretaria de Estado de Educação e Secretaria municipal de Educação DE Alta Floresta, está acontecendo de quarta (05) a sexta-feira (07) na sede do SISPUMAF – Sindicato dos Servidores Públicos Municipais – uma capacitação para professores das redes municipal e estadual com o tema “Política de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva” envolvendo mais de 100 participantes inscritos dos municípios da região e que tem à frente, além da Seduc e Secretaria Municipal, também o Cefapro – Centro de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação do Estado de Mato Grosso, na ocasião representados pelos profissionais José Marcos e Edson Amaro.

Para ministrar esta capacitação, cujo objetivo é aprimorar os profissionais no trato com os portadores de necessidades especiais que, por isso, muitas vezes ficam privados do atendimento e carinho necessários, a Seduc enviou a Alta Floresta, técnicos ligados ao CASIES – Centro de Apoio e Suporte à Inclusão da Educação Especial.

Para o secretário Chefe de Gabinete da Prefeitura, coronel Antônio Ribeiro de Moraes que na cerimônia de abertura do evento representou o prefeito Asiel Bezerra, submetido a uma intervenção cirúrgica em Cuiabá, essa capacitação veio em boa hora para que possamos capacitar nossos professores. “Para quem é vocacionado já é de coração, mas quem não é vocacionado tem de ser capacitado, preparado para trabalhar com esses seres humanos especiais”.

A secretária de Educação do município, Maria Iunar Portão, se mostrou entusiasmada e grata com a participação dos municípios e profissionais convidados a participarem dessa capacitação com os técnicos especialistas da educação do estado como a professora Lucinete Assunção, uma das integrantes do Programa de Apoio e Suporte a Inclusão (PASI), que está ligado a CASIES.

Durante os três dias, Lucinete e outras duas profissionais da área estarão subsidiando os participantes através de suas experiências.

A conquista para essa parceria, segundo Iunar Portão, foi uma resposta rápida do secretário de Educação do Estado, Marco Aurélio Marrafon, a uma solicitação feita por ocasião da estada do Secretário no município mês passado. “A necessidade dessa preparação para o atendimento da Educação Inclusiva é de suma importância e necessária para estarmos hoje com esse primeiro movimento vindo de uma solicitação que fizemos ao secretário e ele nos atendeu muito rapidamente em cima dessa demanda no momento que foi o da Educação Inclusiva”, agradeceu a secretária.