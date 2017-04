Zé Marcos defende governo e diz que médicos “só têm um mês atrasado”

De acordo com o Diretor do Hospital Regional Albert Sabin, José Marcos, o hospital “só deve” um mês de atraso no salário dos médicos que decidiram deflagrar o movimento grevista a partir do dia 6 de abril, quinta-feira. Para ele, não há motivação para a paralisação anunciada.

O débito em atraso é referente ao mês de novembro de 2016, porém de acordo com o diretor o crédito já estaria na fila para ser pago, “nós temos uma das empresas que tem uma notificação aqui informando que ia fazer reunião com o Sindicato, alegando atraso de pagamento e justamente essa empresa que tem os médicos que assinam essa notificação ela é que tem um mês apenas de atraso”, explicou o diretor.

José Marcos alegou que no momento nenhum dos profissionais possuem quatro meses de atraso de pagamento.