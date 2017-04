Em Portugal, nadador mato-grossense conquista suas primeiras medalhas do ano

O nadador mato-grossense, Luiz Pedro Ribeiro Pereira, o Pepeu, conquistou no último final de semana (31.03 a 02.04) suas primeiras medalhas em 2017. No Campeonato Nacional Juvenis, Juniores e Absolutos Português disputado em Coimbra, o atleta faturou três medalhas, uma de ouro, uma de prata e outra de bronze.

Na sua especialidade, o borboleta, o nadador levou ouro nos 50 metros com tempo de 25s00 segundos cravados e ainda a prata nos 100 metros borboletas, com 55s00 segundos. A surpresa boa da competição ficou para os 50 metros livres, onde o mato-grossense ficou em terceiro lugar, desta vez garantindo o bronze ao nadar 23s73.

Pepeu avaliou como positivo os resultados alcançados no campeonato, e sente que está evoluindo cada vez mais rápido. “Os resultados foram bons, a cada prova fui me sentindo mais solto, mais competitivo. E o que confirma isso foi o meu desempenho na prova dos 50 metros livres, que não é a minha especialidade, mas que fiz um dos meus melhores tempos após a cirurgia. E isso dá uma motivação a mais para seguir forte nos treinos”, declarou.

Agora o nadador passará a semana treinando no Centro de Alto Rendimento de Natação na Cidade de Rio Maior, em Portugal, como preparação para sua próxima competição, o Open de Espanha. O torneio acontecerá no próximo fim de semana na cidade de Pontevedra, Espanha.

Pepeu é trabalhador-atleta da indústria Milan Flex, patrocinado pelo Serviço Social da Indústria (Sesi-MT), entidade do Sistema Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso (Sistema Fiemt). O nadador que já conquistou mais de 700 medalhas, foi medalhista em campeonatos como Mercosul, Brasileiro, assim como recordista do Centro-Oeste e Mato Grosso e dos Jogos Mundiais do Trabalhador, organizados pela Confederação Esportiva Internacional do Trabalho (CSIT).