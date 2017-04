Pela internet, advogado que atende médicos do HRAS, faz campanha “#lutopelasaude”

Greve será deflagrada a partir do dia 8 de abril

Da Redação

O advogado Carlos Eduardo Barbosa Lima está aproveitando as mídias sociais para informar à população altaflorestense sobre o movimento paredista dos os médicos que atendem urgência, emergência e ambulatório no Hospital Regional de Alta Floresta-MT, inicialmente marcado para o dia 6 de abril às 12 horas, mas que terá início no dia 8, domingo.

A informação, como é de interesse de toda a comunidade, está sendo compartilhada não apenas em grupos de notícias, como também em grupo com outros conteúdos, como de troca e vendas de coisas. Utilizando a hastag #lutopelasaude, o advogado inicia explicando, “sei que a informação abaixo não é o assunto do grupo, porém é importante compartilharmos para nossos outros grupos e amigos, que a partir do dia 08/04/2017, os médicos que atendem urgência, emergência e ambulatório no Hospital Regional de Alta Floresta-MT, entrarão em GREVE”.

A assembleia que decidiu pela greve aconteceu na segunda-feira, 03 e foi coordenada pelo Sindicato dos Médicos de Mato Grosso. “Salários atrasados e sem uma data definida para pagamento, falta de estrutura; para se ter ideia não há banheiro para os médicos do repouso masculino, tomar banho e fazer suas necessidades fisiológicas, além da falta de segurança, visto que, é fácil qualquer pessoa entrar no Hospital e colocar em risco a segurança de todos que ali trabalham e das pessoas que são atendidas. Esses são apenas alguns dos muitos problemas que o Regional sofre”, denuncia a classe.

O advogado encerra a postagem que está sendo “distribuída” pelas mídias sociais com um pedido de apoio aos médicos. “Peço que apoiem os médicos, você tem que lembrar que nas horas de sua maior necessidade, (acidente, doenças, internações), são esses profissionais que apoiam você. Vamos lutar pela nossa saúde!”, encerra.