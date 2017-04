Governador cancela reunião com presidentes de Câmaras e revolta Machado

Da Redação

O presidente da Câmara de Alta Floresta Emerson Machado (PMDB) ficou revoltado com o cancelamento unilateral e sem explicações de uma reunião que era para ter ocorrido na semana passada na capital do estado entre o governador Pedro Taques (PSDB) e os presidentes de Câmaras das 141 cidades matogrossenses, segundo Machado a decisão de Pedro Taques foi imotivada e desrespeitosa já que teve vereador que viajou 1.350 km para chegar até Cuiabá, “não deu sequer um motivo, no meu ponto de vista o governador desrespeitou todos os mais de cem vereadores que lá estavam para fazer suas reivindicações”, reclamou Machado.

Segundo o presidente da Câmara de Alta Floresta, dentre as reivindicações que seriam apresentados ao governador está a cobrança quanto às condições do Hospital Regional de Alta Floresta cujo salário dos médicos está “há vários meses” em atraso, com telefone e internet cortados além de recursos devidos pelo Estado para o Município que estão há vários meses sem serem efetuados. “Gostaria de estar hoje agradecendo ao governador do estado, mas infelizmente o que eu pude ver em Cuiabá é uma grande massa de vereadores revoltados com o governo”, afirmou.

O Emerson Machado credita esse abandono em várias regiões de Mato Grosso à conhecida política do “quanto pior melhor”, quando o gestor abandona seus jurisdicionados “à própria sorte” e em período de campanha aparece que benesses que naquele tempo parecem como sendo uma espécie de salvação. “Ele está há três anos só guardando dinheiro, porque gastando ele não está, gastando com o que?, que qualquer coisa que depois ele fizer nos municípios, todo mundo vai agradecer, tá deixando pessoal morrer de fome e depois dar a cesta básica, aí ele é o salvador”, reclamou Machado afirmando que o governo Pedro taques é “inoperante, incapaz e irresponsável”, por não cumprir com os seus deveres.