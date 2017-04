COMUNICADO FAF/FADAF:

Professor Sidney da Silva Chaves – Departamento de Comunicação da FAF/FADAF

A Coordenadoria do Núcleo de Estudo, Pesquisa e Extensão (NEPE) das Faculdades de Alta Floresta (FAF) e da Faculdade de Direito de Alta Floresta (FADAF) por intermédio da Professora Mestre Marilaine de Castro Pereira Marques, Coordenadora do NEPE, e do Professor Mestre Eduardo José Freire, Vice – Coordenador do NEPE e o Conselho Editorial da Revista da Faculdade de Alta Floresta (REFAF) tornam pública a chamada para submissão de artigos. Os trabalhos que obtiverem parecer favorável dos avaliadores serão publicados no volume 6, n. 01 da referida revista, em julho de 2017.

As inscrições estarão abertas no período de 28/03/2017 a 28/04/2017 e poderão ser realizadas exclusivamente por meio do e-mail da REFAF: <refaf@faflor.com.br>. O Edital completo está disponível no site http://www.fadaf.com.br/.

A Revista Eletrônica da Faculdade de Alta Floresta (REFAF) publica artigos inéditos resultantes de pesquisas na área de Letras, Pedagogia, Administração e Ciências Contábeis, escritos por professores, acadêmicos e egressos da FAF. A Revista permite o acesso livre e completo aos textos publicados. A submissão é de fluxo contínuo, exceto no caso específico de números temáticos, cuja chamada será divulgada previamente no site.

A missão da REFAF é a construção de um canal de discussão científica/acadêmica na sociedade do norte mato grossense. Como também dar possibilidades aos discentes, docentes e egressos construírem seus currículos com publicações cientificas. Nosso objetivo é tão somente a divulgação científica, tecnológica e cultural pautada na própria leitura da realidade dos sujeitos do processo.