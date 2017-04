FAF: Encerrada mais uma etapa do Encontro de Formação Profissional

Prof. Sidney da Silva Chaves – Departamento de Comunicação da FAF/FADAF

No dia 30 de março, quinta- feira passada, foi aconteceu o 2.º Encontro de Formação Profissional. O evento foi realizado pelo Departamento de Pedagogia da Faculdade de Alta Floresta. A secretária de Educação de Alta Floresta, Maria Iunar de Freitas Portão, falou para o público presente sobre ” As Políticas Públicas de Alta Floresta”, enfatizando a área da educação. A Secretária destacou os avanços ocorridos neste setor e disse ainda que as políticas públicas só acontecem quando o povo participa. A mesa de debate foi intermediada pela professora Márcia Psuch.

Maria Iunar, em uma linguagem simples, explicou o que é Políticas Públicas, e convidou os presentes para participarem das políticas do município, dando ideias e sugestões e também participar das assembleias públicas que são realizadas para se debater sobre este assunto. Iunar mencionou que a atual gestão não nem medido esforços para ofertar um escola de qualidade e valorizar os profissionais da educação. Destacou também que é de direito da criança ter uma educação pública de qualidade. A Secretária elogiou a iniciativa da FAF por trazer este debate para dentro da Instituição.

A Equipe Gestora da FAF agradece a presença do público composto por acadêmicos e professores de diversas instituições que lotou o Salão Nobre da FAF/FADAF e também a disposição da Secretária de Educação em mais uma vez firmar parceria com a Instituição e compromisso com a sociedade, principalmente com os futuros profissionais da educação.