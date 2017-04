Encerrou sexta-feira a primeira capacitação do programa Zika Zero

Kariny Santos

Foi realizado na manhã da última sexta-feira, 31 de março o encerramento da capacitação dos voluntários da campanha Zika Zero desenvolvida em Alta Floresta, na primeira turma teve a participação oficiais da 7ª Companhia Independente do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Alunos da Escola Estadual Vitória Furlani da Riva e representantes das secretarias municipais.

Segundo o Coordenador da vigilância ambiental de Alta Floresta, Silvio Cardoso, por se tratar de uma doença vetorial que pode se espalhar pelo município com o mosquito em questão de dias, a vigilância tem buscado meios de manter os índices que correspondem a uma queda de 85% menos de casos registrados no mesmo período dos anos anteriores, “a vigilância ambiental com as atividades relacionadas ao combate do aedes tem uma preocupação muito grande com o índice de infestação no município, apesar de estar baixo mesmo assim a gente sabe que estamos falando de doenças vetoriais e isso pode mudar o quadro muito rápido e a nossa preocupação é que a população possa ficar tranquila sem a infestação de doenças e a problemática toda causada pelo aedes”, explicou.

Para o secretario interino da secretaria de saúde, Claudiomiro Vieira o objetivo é manter os baixos índices de infestação do mosquito vetor da Dengue, Zika e Chikungunya no município, e não chegar a um estado de alarme como em anos anteriores, “a secretaria de saúde juntamente com os outros setores abraçou diretamente este projeto, nosso objetivo é um só que é conseguir manter os índices de infestação do Aedes no nosso município dentro de um patamar que é considerado de baixo risco pelo ministério da saúde”, destacou.

Conforme o Chefe de Gabinete, Coronel Antônio Ribeiro outra capacitação será realizada no decorrer desta semana em Alta Floresta nos bairros do município com a participação do promotor de justiça Luciano Berlanda, “nós vamos convidar todos presidentes de bairro e que cada presidente traga cinco pessoas do bairro, para gente entrar no seu bairro convidados por eles”, ressaltou.