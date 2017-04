Diretor da MAP Linhas aéreas diz que empresa segue “mapa da soja”

Da Redação

O diretor comercial da empresa MAP Linha Aereas Décio Assis, reuniu-se ontem com a vice-prefeita Marineia Munhoz e com parte do secretariado da prefeitura para anunciar a data em que a empresa entra em operação fazendo dois voos semanais com escalas em Alta Floresta, Sorriso (Ambos em MT), Manaus (AM), Itaituba, Santarém e Belem (todas no Pará). O suplente de deputado federal Xuxu Dalmolin, de Sorriso, também participou da reunião.

Segundo Assis, a vinda dele serviu para estabelecer uma relação de negócios e para “ver quais são as oportunidades que a gente tem de operar aqui e ver já as possibilidades que nós temos de ampliar a nossa participação”, explicou otimistas. Na sua fala, o diretor da empresa disse que a MAP procura tratar seus clientes de forma “diferenciada”, com foco nas necessidades do cliente, “a MAP não se propõe a vender passagem, nós vendemos tempo, a MAP se propõe a levar as pessoas mais rápido aonde precisam”, filosofou, considerando que o planejamento das frequências leva em conta horário de voo, tempo de aeroporto, dentre outras peculiaridades.

“Nós estamos seguindo o caminho da soja”, afirmou Decio Assis, uma vez que as conexões, principalmente entre as cidades do Pará e Mato Grosso, são hoje importantes polos de produção de soja, Sorriso, já consolidada e Alta Floresta em plena expansão, além de Itaituba, cidade portuária, Santarém e Belém, acesso a importantes portos como Barcarena e Santana.

Além disso, o novo voo dará possibilidade de ampliar as oportunidades turísticas, tanto no sentido de trazer pessoas para a região de Alta Floresta, para a prática da pesca esportiva, como para o acesso à cidades como Parintins, no Amazonas aonde acontece um dos maiores festivais populares do país, e Alter do Chão.

Ainda não estão definidos valores, mas segundo o diretor comercial da MAP, haverá passagens entre R$ 400,00 à R$ 1.000,00.

O chefe de gabinete da prefeitura, Coronel Ribeiro, comemorou a vinda da nova empresa, afirmando eu é uma realidade que trará bons frutos para Alta Florestam alertando que a manutenção do voo dependerá da procura de interessados. “É uma realidade, na segunda quinzena de junho deste ano, a MAP já começa a operar, eles querem algumas adaptações de espaços para a empresa no aeroporto, nós já iniciamos o processo licitatório, o dinheiro inclusive está em caixa pra ser investido no aeroporto, nós iremos arrumar, dar uma estrutura melhor no aeroporto”, afirmou Ribeiro.