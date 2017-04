Abertas inscrições para concurso Rainha da Expoalta

Kariny Santos

O concurso que elegerá Rainha, Princesa e Madrinha da 31ª Expoalta já tem data definida, será realizado no dia 13 de maio, no Alambique Western Bar. Na passarela as candidatas se apresentarão com trajes no estilo country representando uma das maiores feira agropecuária do Estado. Nesse momento os jurados vão avaliar beleza, carisma, simpatia e desenvoltura. Para se candidatar é necessário ser maior de 18 anos e as mulheres interessadas tem até o dia 17 de abril para efetivar a candidatura.

No dia 18 de abril, um dia após o encerramento das inscrições, as candidatas passarão por uma entrevista com os organizadores, aonde receberão informações importantes sobre