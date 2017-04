Prefeito Asiel passa por cateterismo, se recupera bem e deve retornar a AF nos próximos dias

Da Assessoria

O prefeito de Alta Floresta, Asiel Bezerra, passou por exame de cateterismo na quarta-feira e está de repouso na capital do Estado. Ele realizou uma bateria de exames em Cuiabá e implantou um stent para evitar a obstrução de uma das artérias. Asiel está em repouso e deve voltar ao município e cumprir normalmente sua agenda nos próximos dias.

O prefeito, que é médico, observou nos últimos meses situações que necessitaram avaliações de outros profissionais. Semana passada, Asiel foi consultado por um cardiologista que solicitou uma série de exames. Um deles constatou que uma das artérias coronárias estava sofrendo obstrução, sendo necessário o cateterismo quando foi implantado um stent. Asiel fez o procedimento na quarta-feira (29) teve alta hospitalar, mas, seguindo a recomendação médica, está em repouso.

O secretário de Governo, coronel Antonio Ribeiro de Morais, disse que o procedimento foi realizado com sucesso e que deverá estar no município já na próxima semana, onde tem compromissos agendados. “Está bem, tranqüilo, graças a Deus ocorreu tudo bem, e acreditamos na restauração completa da saúde dele, e que estará conosco na próxima semana”, disse, durante evento realizado na escola técnica do Estado nesta sexta-feira.

Ribeiro ainda desmentiu informações que foram veiculadas na imprensa de que Asiel teria se afastado por 90 dias e que a vice-prefeita, Marineia Munhoz, teria assumido a gestão do município por esse período. “Não cogitamos isso. Dependeria do cateterismo, mas foi muito tranqüilo, muito bem, inclusive houve elogios da equipe médica quanto a resposta do Doutor Asiel ao procedimento, por isso, neste momento, não especulamos o afastamento do prefeito Asiel Bezerra do Executivo Municipal”, ressaltou.

Entenda

O cateterismo é um exame para detectar a existência, localização e gravidade de obstruções nas artérias do coração, alterações no funcionamento das válvulas e do músculo cardíaco e defeitos congênitos. É um procedimento que demora menos de uma hora para ser concluído. Após anestesia local, um cateter é inserido por em um vaso sanguíneo na região da virilha, do punho ou antebraço e guiado até o coração com monitoramento por um equipamento de raio X. Durante o exame são feitas injeções de contraste iodado pelo próprio cateter, o que possibilita melhor visualização das artérias coronárias, câmaras e válvulas cardíacas. O exame envolve a aquisição de imagens digitalizadas que são posteriormente disponibilizadas em filme e fotos para o paciente ou médico responsável. Há pouca ou nenhuma dor após o processo. A alta hospitalar pode variar de 4 a 24 horas.