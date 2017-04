Escola da Secitec em Alta Floresta oferecerá cinco novos cursos

Carlos Alberto de Lima/Assessoria da Prefeitura de Alta Floresta

Técnico em Vestuário, Técnico em Hospedagem, Técnico de Guia de Turismo, Técnico em Edificações e Técnico em Agendamento de Viagens, são os cinco novos cursos que serão oferecidos pela Secretaria de Estado de Ciencia, Tecnologia e Inovação (Secitec) em Ala Floresta.

A notícia foi dada pelo próprio secretário de Estado Domingos Sávio quando de sua estada em Alta Floresta na manhã da ultima quinta-feira em coletiva à imprensa. “Serão mais 180 alunos beneficiados com o Mediotec além de estarmos garantindo os cursos já existentes pela Secitec também em parceria com o Pronatec”, disse Sávio.

O Mediotec é uma continuação do Pronatec (Programa Nacional de Acesso ao Ensino Tecnico e Emprego e deverá iniciar com os cinco novos cursos no final do mês de maio, início de junho, segundo o Secretário, com a garantia de que os 14 cursos que estão em andamento no município serão mantidos.

O secretário Domingos Sávio frisou que esses cursos do Mediotec foram escolhidos atendendo demanda do próprio município e terão a duração de um ano e meio a dois anos .

Ao comentar sobre um melhoramento que a escola da Secitec em Alta Floresta receberá em sua estrutura física como pintura, parte elétrica e hidráulica, Sávio aventou a possibilidade que a escola também receba, a exemplo de novas unidades que estão sendo criadas em outros municípios, uma faculdade tecnológica. “São cursos de graduação de dois anos a dois anos e meio, cujo orçamento para implantação já foi levantado como um dos planos do governador do Estado”, finalizou.