AÇÃO SOLIDÁRIA: I Gincana da Escola Vitória Furlani da Riva em prol ao lar dos idosos arrecada mais de 1200 kg de produtos

Kariny Santos

Aconteceu neste sábado 01, a entrega dos produtos arrecadados na I Gincana da Escola Vitória Furlani da Riva em prol ao lar dos idosos. Foram arrecadados mais de 1200 quilos de materiais de limpeza, fraldas geriátricas, alimentos não perecíveis, materiais higiênicos, que serão entregues no próximo sábado 08 de abril.

Conforme o professor da instituição Cristiano de Oliveira Azevedo a iniciativa foi tomada devido as problemáticas que o Lar dos Idosos enfrentam e também uma forma de fazer os alunos colaborarem com o próximo, “devido a necessidades destes produtos pelo lar dos idosos, a gente acredita que vai por uns meses as necessidades deles e durante o ano a gente vai desenvolvendo mais atividades”, destacou

A gincana foi composta de tarefas envolvendo toda a comunidade escolar onde foi dividida em três partes, no primeiro momento foi feita a arrecadação de alimentos, no segundo momento um jogo de perguntas e respostas sobre o Lar dos Idosos e no terceiro momento um desfile de um casal de cada turno (matutino, vespertino e noturno) vestidos de idosos, sendo que o menino estará caracterizado como idosa e a menina como idoso.

As duas turmas que desempenharem melhor as atividades ganharão um almoço para todos os alunos da sala.