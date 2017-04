Sede própria da cooperativa dos garimpeiros está em fase final

Julio Cesar

A cooperativa de pequenos mineradores de ouro e pedras preciosas de Alta Floresta e outros municípios – COOPERALFA, irá inaugurar no próximo mês a sua sede própria, localizada no setor industrial, avenida Ayrton Sena, em uma área que conta com 300m² de construção. O terreno foi uma doação do município de Alta Floresta e a construção está sendo feita com recursos da Cooperativa, sob a administração de Darci Winter, o qual vem desenvolvendo um trabalho de luta ao lado de seus cooperados.

O novo espaço irá proporcionar mais conforto aos garimpeiros que procuram a cooperativa para buscarem informações no que se refere documentos de licenças para desenvolverem os seus trabalhos de maneira legal. Segundo o presidente Darci Winter o momento marca a fase da cooperativa e reforça as forças para continuar trabalhando em defender os garimpeiros. “Hoje a nossa Cooperativa vive um estado crescente na estabilidade, apesar da crise nós continuamos lutando em pról dos nossos cooperados, mesmo com pouco de tempo de criada esta cooperativa, em 2.009, nós temos procurado fazer o melhor para cada um deles”, afirmou.

Já a auxiliar da cooperativa, senhora, Clades Zimmermann , disse da importância de se promover as melhorias aos cooperadores da COOPERALFA, “o nosso objetivo sempre foi procurar fazer o melhor àqueles que buscam informações na sede, é preciso a cada dia, aprimorarmos o nosso atendimento a eles, foi com este pensamento que surgiu a ideia de construir a sede própria, que até junho do ano passado era um sonho e no mês de abril será a grande realidade”.

A sede própria da COOPERALFA, está sendo construida dentro de um prazo estabelecido pela diretoria e dentro de um prazo de 20 dias será inaugurada e o presidente disse que o momento será histórico e irá proporcionar uma grande festa aos seus cooperados.