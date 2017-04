Secitec terá ampliação de cursos com o “Médio Tec”

Kariny Santos

O Secretário de Ciências e Tecnologia de Mato Grosso Domingos Sávio, esteve ontem (30) em visita à Alta Floresta. Na ocasião participou de uma reunião com a equipe pedagógica da Escola Técnica Estadual (Secitec) de Alta Floresta, administração da Unemat e Secretaria Municipal de Educação e afirmou que a sua vinda ao município tem a finalidade de fazer levantamento das demandas pra região norte do estado, o que incluiu investimentos e melhorias para a unidade de desenvolvimento tecnológico altaflorestense.

O Secretário que assumiu a pasta recentemente além de conhecer o campus aqui no município trouxe novidades interessantes, com a pactuação do Governo Estadual com o Governo Federal para a aplicação dos cursos do “Médio Tec”, além dos cursos técnicos já oferecidos pela Secretaria de Ciências e Tecnologia. “São cursos aonde os alunos irão ao mesmo tempo em que estarão fazendo o segundo grau, estarão fazendo os cursos técnicos, esse é um novo programa do Governo Federal que nós já estamos ai percorrendo as Escolas Técnicas Estaduais já moldando esses cursos, conhecendo a estrutura para que se necessário for fazer uma adequação na estrutura física da escola nós poderemos já ter isso levantado”, conforme o Secretário, que além do levantamento do Médio Tec, também esta sendo feito um levantamento estrutural da Escola Técnica, tais como a questão da internet e alguns reparos de melhorias para dar mais conforto para os alunos.

Os cursos do Médio Tec estão previstos para ter início no segundo semestre de 2017, mas haverá anteriormente um treinamento com toda a equipe da Escola Técnica na capital para ser aprimorado o Médio Tec, quando serão oferecidos os cursos de Técnico em vestuário, Técnico em hospedagem, Técnico de guia de turismo, Técnico em edificações e Técnico em agenciamento de viagens, que terá duração de cerca de um ano e meio à dois anos e serão disponibilizados em 180 vagas fora os cursos da própria Secitec.

Atualmente o Secitec de Alta Floresta oferece 14 cursos para o município (Agropecuária, Secretariado, Florestas, Eletrotécnica, Paisagismo, Informática, Programa Jovem Aprendiz, Zootecnia, Serviços Jurídicos, Meio Ambiente, Edificações, Logística, Segurança do trabalho, Enfermagem), no entanto há extensões para os municípios de Nova Bandeirantes(Agropecuária), Nova Canaã do Norte(Agropecuária), Apiacás (Enfermagem) e Carlinda (Meio Ambiente, Agropecuária, Secretariado).