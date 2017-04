FADAF: Acadêmicos realizam o I Café Filosófico

Prof. Sidney da Silva Chaves – Departamento de Comunicação da FAF/FADAF

Ocorreu na última sexta – feira, dia 24 de março, à noite, na sala do primeiro semestre do Curso de Direito, turma B, da Faculdade de Direito de Alta Floresta o primeiro Café Filosófico da Faculdade de Direito com a participação do professor e escritor Dr. José Antônio Tobias, autor de diversas obras, dentre elas Filosofia do Direito, lançado pela Editora JH MIZUNO . Estava presente também a Dr. Rosmar Tobias, Diretora Acadêmica da FAF/FADAF.

O Café foi organizado pelos acadêmicos da Turma B do Curso de Direito com o apoio da professora de Filosofia de Direito, Flávia Borges Rodrigues Tessmann; da Coordenadora do Curso de Direito, Ana Célia de Júlio. O objetivo foi dialogar com os alunos as bases da filosofia para concluir os temas debatidos em sala.

O Professor Tobias disse que ” Café filosófico” da FADAF foi uma iniciativa agradável e séria da Turma B de Direito, pois os alunos prepararam a sala à maneira do Café Filosófico da TV, de Leandro Karnal e, além disso, a conversa foi ao mesmo tempo séria e agradável, abordando temas sobre a felicidade , a existência da seriedade e o papel da Filosofia do Direito entre as disciplinas jurídicas do Curso de Direito.

José Antônio Tobias agradece a todos os acadêmicos pela iniciativa e pelo boa prosa que tiveram, a qual foi muito enriquecedora. Elogia ainda a professora Flavia Borges e a coordenadora do Curso de Direito Ana Célia por apoiar o evento.