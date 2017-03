Soldados militares receberam homenagem na Câmara de vereadores nesta terça-feira

Dois policiais militares receberam na sessão ordinária da Câmara Municipal de vereadores na manhã desta terça-feira, 28, uma Moção de Congratulações pelos trabalhos prestados à comunidade. A moção destaca os feitos de bravura e serviços ao evitar dois crimes no último mês dos militares, Sd PM Monteiro, lotado no 8º Batalhão da Polícia Militar, e Sd PM Welder, lotado na Força Tática do IX Comando Regional.

A moção de nº 007/2017, é concedida ao Sd PM Marcos Paulo Monteiro Martins de Souza, que atuava como rádio-operador na central de operações da PM, na madrugada do último dia 07 de março, o oficial notou a uma movimentação suspeita em um veículo Pálio de cor prata, estacionado no pátio da igreja Matriz, região central, impedindo que criminosos tomassem posse de quinze armas, que foram furtadas de um estabelecimento comercial de Alta Floresta, os ladrões fizeram um buraco na parede da loja que comercializa armas e furtaram nove revólveres, seis pistolas, munições, ferramentas e uma boa quantia em dinheiro.

“Fico feliz por ter o trabalho reconhecido e isso indica que a Polícia Militar, está fazendo um bom trabalho e todos naquele dia estão de parabéns pela ação prestada naquele dia”, destacou o soldado Monteiro.

A moção de nº 008/2017, é concedida ao Sd PM Welder Douglas Grutka da Purificação, que na noite do dia 21 de março, impediu um roubo a um posto de combustíveis, localizado as margens da MT 208, em Alta Floresta, na ocasião o oficial que se encontra de férias estava no bairro Boa Nova 3 próximo a perimetral Rogério Silva quando percebeu os suspeitos, dois jovens de 21 e 23 anos, trafegando em alta velocidade em uma moto Bros, sem placa e “pulando” quebra-molas em atitude suspeita, então o mesmo, passou a acompanhar os suspeitos até o posto de combustível e no momento em que iriam efetuar o assalto o militar deu voz de prisão e a imobilização dos indivíduos que não reagiram. Foi encontrado em posse de um dos suspeitos um revólver calibre 32 bem como quatro munições intactas.

“A gente fica muito lisonjeado e muito grato mesmo pelo reconhecimento do trabalho da polícia, o reconhecimento da população e mesmo feito essa ação eu estendo esse mérito a todos os policiais militares que estivessem no meu lugar e na mesma ocasião fariam o mesmo, então a gente recebendo essa moção de aplausos a gente fica muito mesmo agraciados de coração e conte sempre com a gente, mesmo estando de férias, mesmo estando de folga, em horário de serviço ou não somos policiais militares e estamos aqui para ajudar e proteger a comunidade”, destacou o Sd PM Welder.

As moções são de autoria do presidente da mesa diretora, Emerson Sais Machado.