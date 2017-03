Pontes na estradas estaduais estão em estado lastimável; moradores da jacamin podem ficar isolados

Da Redação

O empresário Edinho Paiva enviou à redação do Jornal O Diário uma série de fotos de pontes localizadas principalmente em estradas de responsabilidade do Estado, que estão em estado lastimável. A foto que ilustra esta matéria está localizada na MT 325 e pode até isolar moradores da Gleba Jacamin, aonde centenas de produtores rurais dependem da rodovia tanto para escoamento de safra como para o transporte escolar e outras questões de necessidades pessoais, como acesso à saúde.

O abandono é tão grande que nos últimos dias alguns produtores tiveram que dispensar à beira da estrada quase 1.500 litros de leite porque não dava para trazer até o laticínio, “está um abandono, eu mesmo quase cai nesta ponte”, explicou Paiva que já tem programada uma viagem na próxima semana à Cuiabá e Brasília e pretende conversar com as lideranças políticas de Mato grosso para mostrar o que está acontecendo. “Nós não podemos ficar de mãos abanando, vendo o que está acontecendo e não fazer nada”, explicou. “Como cidadão eu me sinto no direito de cobrar também”, emendou.

Dentre os trechos por onde passou e cujas pontes estão deterioradas (e outras sem qualquer condição de trafegabilidade) estão a MT 160 (chamada travessão) a MT 208 e a MT 325. “O soja chegou na região, só que os produtores estão em dificuldade, não dá para esperar o poder público abrir os olhos, é preciso ir até eles para chamar a atenção, eu vou fazer a minha parte”, destacou.

Além das cobranças quanto às condições das estradas, Paiva deve levar informações quanto à questão do Hospital Regional de Alta Floresta, demonstrando as dificuldades pelas quais a cidade e a região estão passando. Os médicos do Regional de Alta Floresta estão há três meses sem receber, o telefone e a internet estão cortados, sem contar que a construção das UTIs estão paralisadas. “É uma vergonha que o Governador ainda vá mentir que esteve aqui em Alta Floresta para ver pessoalmente, é preciso sair do discurso mentiroso e trazer resultados verdadeiros”, afirmou.

“RE – CONVITE” – Depois de ter anunciado a intenção de se desligar do PSC, partido pelo qual disputou a prefeitura de Alta Floresta, Edinho Paiva ainda não definiu seu futuro, no entanto, em uma conversa em mídias sociais, o empresário recebeu um convite, ou melhor, um “re-convite”, feito pelo ex-deputado Coronel Taborelli, para que não abandone a sigla pela qual se projetou na campanha passada. “É interessante essa luta sua, a gente tem participado destes pleitos eleitorais, tem sentido as ações dos companheiros, muitas vezes nem sempre elegante conosco, mas um pedido que lhe faço, não saia do PSC não, porque em qualquer partido que a gente for participar vai ter a mesma coisa, tem pessoas que podem ser amigas, companheiras e pode ser ao contrário também, então permaneça no PSC que nós precisamos de pessoas valorosas”, disse Taborelli, afirmando que sua intenção é fortalecer o partido.