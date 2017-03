Convenção coletiva dos funcionários da indústria frigorifica está prejudicada

Da Redação

O presidente do Sintracal – Sindicato dos Trabalhadores Nas Indústrias de Carnes e Laticínios do Portal da Amazônia, José Evandro Navarro, afirmou que a Convenção Coletiva (acordos realizados entre sindicatos defensores dos interesses dos trabalhadores e representantes patronais, para na data base realizar negociações em prol à categoria) deste ano, que versa sobre os acordos relativos á 2017/2018, ficaram prejudicadas por causa da crise após a operação da Polícia Federal denominada “Operação Carne Fraca”. Na segunda feira o Sindicato fez uma reunião com funcionários da planta da JBS em Alta Floresta e ficou clara a situação de desconforto. “Os frigoríficos estão sem vender e dando férias coletivas, como em Matupá, eles vão querer jogar os reajustes para baixo usando isso de argumento, e não é só argumento, realmente eles estão no prejuízo”, reconheceu Navarro.

Mesmo antevendo dificuldades nas discussões que começam a ser travadas, o presidente do Sintracal afirmou que está confiante na formulação de uma convenção coletiva que vá ao encontro dos interesses dos funcionários, “não mediremos esforços para garantir a manutenção de direitos e benefícios da Convenção Coletiva e até mesmo avançar em conquistas”, afirmou. Apenas na região de Alta Floresta (inclui industrias de Colider e Matupá), segundo o sindicalista, pelo menos três mil famílias dependem diretamente do setor para a sobrevivência.