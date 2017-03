Vistoria em 21 frigoríficos não encontra problema com carnes

O ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento informou, nesta segunda-feira (27), que fez fiscalizações extraordinárias em 21 plantas de frigoríficos. No levantamento não foi encontrado nada que colocasse a saúde dos consumidores em risco.

“Não encontramos nessas plantas nada que pudesse fazer mal à saúde”, frisou o ministro da Agricultura, Blairo Maggi. “Estamos trabalhando rapidamente para dar a população essa tranquilidade”, afirmou.

Maggi relatou ainda que nas 21 plantas avaliadas foram recolhidas 164 amostras para verificação. Até o momento, o ministério já tem em mãos 12 laudos e nenhum deles apresenta qualquer perigo ao consumo humano.

“Os 12 laudos são das três empresas que foram interditadas na sexta-feira (24)”, explicou o ministro. “Estamos correndo para dizer a população que não há, até esse momento, em tudo que recolhemos, qualquer tipo de anormalidade que possa fazer mal à saúde humana”, afirmou.

Reunião com a União Europeia

Nesta semana, o comissário de saúde da União Europeia estará no Brasil para um evento que já estava agendado antes da operação Carne Fraca ser deflagrada. Blairo Maggi, no entanto, deve se reunir com ele para garantir que todas as explicações sobre a produção brasileira se façam claras e para que não reste dúvidas sobre a qualidade do produto brasileiro.