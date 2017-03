FAF: Palestra Sobre Déficit de Atenção e Hiperatividade finaliza encontro

Prof. Sidney da Silva Chaves – Departamento de Comunicação da FAF/FADAF

Aconteceu nos dias 23 e 24 de março, quinta – feria e sexta-feira, o 1.º Encontro de Formação Continuada em Educação Inclusiva no Auditório da FAF/FADAF. O evento contou com a participação de acadêmicos e professores de várias instituições de Alta Floresta e Região.

Na quinta-feira, primeiro dia, o professor mestre Eduardo Freire falou sobre ” Normas de trabalhos científicos”, enfatizando a produção de artigos científicos. Já na sexta – feira, Aparecida Pacheco, mestranda em educação, abordou sobre a ” Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade ( TDAH)”.

Segundo Aparecida Pacheco, coordenadora do Curso de Pedagogia da FAF, o segundo Encontro acontecerá provavelmente na última semana de abril, mas a data ainda não será confirmada. O evento terá como ministrante a Professora Marilaine de Castro Pereira Marques, Mestre em Educação.

O investimento será de 20 reais e carga horária do certificado 20 h. Mais informações pelo telefone (66) 3512 3300. Falar com a Professora Cida Pacheco. As inscrições podem ser feitas no local, na hora do evento.