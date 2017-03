Em parceria com Senai, município inicia curso de salgadeiro

Assessoria

Teve início nesta segunda-feira, 27, curso de salgadeiro numa parceria entre o município de Alta Floresta, por meio da Secretaria de Assistência Social, e o Senai – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. 25 pessoas se inscreveram e vão participar das aulas que serão aplicadas na Casa de Cursos, mantida pelo município na Rua B5.

Além dos alunos, participaram do início das atividades o Superintendente de Administração, Claudinei de Jesus, representando o prefeito Asiel Bezerra, integrantes do Senai, da Secretaria de Assistência Social e a vereadora Cida Sicuto. Todos enalteceram a parceria do município com o Senai e desejaram que os alunos, em sua maioria mulheres, aproveitem os dias de curso para aprimorarem seus conhecimentos e utilizem a produção de doces e salgados para melhorar a renda familiar e fomentar o comércio local.

“Essa parceria é fundamental para que o município ofereça mecanismos para que as famílias tenham condição de melhorar seus rendimentos”, destacou Claudinei. “Aproveitem, tirem suas duvidas, saiam daqui capacitados”.

O curso terá duração de 160 horas, dividido em 16 horas em atividades teóricas e o restante em ações práticas. Na primeira parte do curso, os alunos vão aprender noções de boas práticas na manipulação de alimentos, o que deve garantir qualidade na apresentação dos produtos para posterior comercialização. De acordo com Simone Cezario, pedagoga do Senai, a grande maioria dos participantes desse tipo de curso já tem noção da produção de alimentos e sai da atividade em condições de melhorar a renda familiar. “É um dos objetivos do Senai, trazer renda e qualificação às pessoas”, observou.