Em favor do Lar dos Idosos, Furlani fará gincana beneficente

Da Redação

Os alunos da escola Vitória Furlani da Riva, dos períodos matutino, vespertino e noturno participarão no sábado da “1º Gincana em prol do Lar dos Idosos de Alta Floresta”, promovida pela instituição para marcar os 40 anos da escola, comemorado no ultimo dia 10 de março. Segundo as professoras Ivonete Colpani e Iracema da Anunciação, que fazem parte da equipe de organização da gincana, auxiliar o Lar dos Idosos com o que for arrecadado na gincana é uma forma de levar a escola até a comunidade fazendo com que os alunos participem de atividades em prol à pessoas que precisem do apoio.

Atentas às publicações da imprensa, que mostram as dificuldades que o Lar dos Idosos está atravessando neste início do ano, as professoras aproveitam para fazer um apelo à comunidade para, querendo, também falam doações que serão levadas até a instituição, juntamente com o resultado da arrecadação da campanha.

“Na prática a gincana já começou, os alunos já estão se mobilizando junto à comunidade para arrecadar os produtos que nós definimos que dão contagem de pontos e no sábado será o momento das brincadeiras e tudo o que envolve uma gincana”, disse a professora Ivonete. Os produtos que contarão ponto para os participantes da gincana são, alimentos, produtos de limpeza e fraldas geriátricas.

A Gincana acontece no sábado, dia 1º a partir das 14 horas, envolvendo os alunos dos três períodos e no sábado seguinte, dia 8 de abril, haverá uma visitação “de toda a comunidade escolar” ao Lar dos Idosos, às 9 horas para a entrega do resultado arrecadado.