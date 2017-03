Sindicato Rural lança vendas dos passaportes para 31ª Expoalta

Assessoria de Imprensa

A venda dos passaportes para a 31ª Expoalta (Exposição Agropecuária, Industrial, Comercial e Tecnológica de Alta Floresta) foi lançada na manhã da última segunda-feira (27). A cerimônia ocorreu na sede do Sindicato Rural e contou com a presença da imprensa local e da diretoria do sindicato, que está confiante no sucesso do evento, a ser realizado de 1º a 04 de junho de 2017.

Neste ano, o Sindicato Rural inicia uma nova fase da Expoalta, a exemplo de outros eventos técnicos altamente produtivos, que vêm acontecendo no Brasil, como a Agrishow, em Ribeirão Preto/SP, TecnoShow Comigo, em Rio Verde (GO), Show Safra BR 163, em Lucas do Rio Verde (MT), será lançado aqui em Alta Floresta, na Expoalta, a 1ª TecnoAlta, com programação a ser definida e entrada franca. O evento promete trazer conhecimentos técnicos e grandes negócios aos produtores e comerciantes da região.

Segundo Valmir Naves Coco, presidente do Sindicato Rural de Alta Floresta, o passaporte dará direito a entrada ao Parque de Exposições, às apresentações artísticas com Guilherme & Santiago, no dia 01 de junho, Murilo & Vinícius, no dia 02 de junho e João Neto & Frederico no dia 03 de junho, além do acesso à feira, os visitantes ainda participarão do Show de Prêmios, que acontecerá no domingo, dia 04 de junho, às 19h, concorrendo a um veículo Palio zero quilômetro no primeiro prêmio, uma moto Honda CG 160 Fan ESDI no segundo e a R$ 10 mil em dinheiro no terceiro

Os passaportes já podem ser adquiridos, pelo valor de R$ 80,00 com parcelamento em março e abril em até 04 vezes no cartão, nos seguintes pontos de vendas: Oba Oba Center, Moreira Magazine (Cidade Alta), Posto Itaoca, Posto Tarumã, Posto Nafta, Luxton Confecções, Barraca do Gilberto (Av. Ariosto da Riva esquina com o Setor C), Tony na Feira Livre (somente aos domingos), Kinfuku Supermercado (Centro) e Del Moro Supermercado.