Secretaria de Infraestrutura participa do mutirão de limpeza do Cemitério Municipal

Lindomar Leal

Assessoria da PMAF

A Secretaria de Infraestrutura de Alta Floresta está participando do mutirão de limpeza que acontece neste sábado no Cemitério Municipal Jardim da Saudade. Capitaneada pela Secretaria Adjunta de Administração, que é coordenada pelo superintendente Claudinei de Souza Jesus, a ação conta ainda com a participação do Tiro de Guerra 09-001, que levou para o local cerca de 90 atiradores.

Para auxiliar na limpeza do cemitério, o secretário de Infraestrutura Eloi Luiz de Almeida disponibilizou um caminhão basculante e um funcionário para fazer o transporte de entulhos, folhas e restos de construção.

Esta não é a primeira vez que as Secretarias de Infraestrutura e Administração unem forças para fazer a limpeza do Cemitério Municipal. Somente em 2016 foram duas forças tarefas realizadas no local e o resultado foi a limpeza completa, com a remoção de galhos, folhas, grama e restos de construção.

A intenção do Governo Municipal é fazer este serviço periodicamente para manter o local sempre limpo, mas para que isso aconteça a participação da população será fundamental, pois somente neste sábado foi encontrado muito resto de construção espalho por vários pontos de cemitério.