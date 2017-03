Presidente do TJ vem à Alta Floresta e avalia área para construção de novo prédio do Fórum

Kariny Santos

O presidente Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desembargador Rui Ramos, acompanhado do auxiliar da presidência, juiz Tulio Duailibi Alves Souza, estiveram nesta sexta-feira (24), no extremo norte do Estado onde realizaram visitas as Comarcas de Alta Floresta (período vespertino) e de Guarantã do norte (período matutino), para conhecer a estrutura de cada fórum e discutir possíveis parcerias para a instalação de novas varas.

De acordo com as informações obtidas pela nossa redação junto com a comarca de Alta Floresta, no município o presidente se reuniu com autoridades locais e além de realizar a visita a atual instalação do fórum, esteve visitando a propriedade ofertada pelo Residencial Hamoa na saída da cidade, para a construção da nova sede.

Nesta segunda-feira (27), de acordo com as informações a presidência da corregedoria geral da justiça de Mato Grosso estará na em Alta Floresta onde realizará as Correições Ordinárias na unidade judicial.