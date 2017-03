Prefeitura adquire produto ecológico para operação tapa-buraco em AF

Lindomar Leal

Assessoria da PMAF

A Prefeitura de Alta Floresta adquiriu no começo deste mês 5 mil quilos (200 sacos) de reparador instantâneo para pavimentação, com o propósito de ampliar as ações da operação tapa-buraco executada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura nas vias pavimentadas do perímetro urbano. O produto custou R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) e marca uma nova etapa das ações de revitalização do pavimento deteriorado.

Concebido em cima da base tecnológica do INSTANT-PAV, desenvolvido na Europa, e com mais de 20 anos no mercado brasileiro, o ECO INSTANT-PAV é considerada a mais moderna e correta opção para serviços de tapa-buraco, valas e bordas de tampões, oferecendo significativa contribuição à proteção do meio ambiente. O produto é fabricado a partir da reciclagem de pneus inservíveis que seriam descartados na natureza.

O resultado é rapidez e praticidade nas operações e redução substancial nos custos de mão-de-obra e equipamentos. Segundo a fabricante, o rendimento é de 60km/m² baseando-se numa espessura de capa entre 3 e 5 centímetros.

O ECO INSTANTI-PAVI é um asfalto modificado por aditivos e borracha granulada reciclada de pneus, o que gera uma diminuição no consumo de asfalto (fonte não renovável) e aumentando a durabilidade quanto à vida útil do produto aplicado.

O asfalto ecológico é um concreto asfáltico usinado a quente para aplicação a frio a base de CAP com borracha moída de pneu (processo úmido) não emulsionado, pronto para uso, sem necessidade de imprimação ou compactação, podendo ser usado em base úmida, salvo prévia varredura para eliminação do pó. O produto veio acondicionado em sacos multifoliados de papel Kraft de 40kg.

Com a aquisição deste produto, a Secretaria Municipal de Infraestrutura irá testar esta nova tecnologia, onde será levado em consideração a durabilidade, praticidade e a economia, visto que já é fabricado pela própria secretaria o pavifácil também utilizado na operação tapa-buraco.