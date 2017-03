Menores trocam tiros com policiais e levam a pior; ambos alvejados

Kariny Santos

Policiais da delegacia Regional de Alta Floresta trocaram tiros no final da tarde desta sexta-feira (24), no setor B, região central de Alta Floresta, com dois menores de 16 e 17 anos que tentara um assalto em uma loja de confecções localizada na Avenida Ludovico da Riva, onde armados com um revólver calibre 38, anunciaram o roubo, porém com a tentativa frustrada acabaram fugindo sem levar nada, sendo acompanhados por policiais da delegacia Regional, na rua B-5, houve uma troca de tiros.

De acordo com as informações, os menores possuem várias passagens envolvimentos com roubos, inclusive durante a semana ambos foram apreendidos, mas logo soltos. A dupla invadiu o comércio, porém os menores se assustaram com um cliente e fugiram sem levar nada seguindo em uma motocicleta YBR, vermelha, ano 2006 com placa de Paranaíta, mas não esperavam a presença de uma equipe de policiais que estavam na rua e perceberam a movimentação no estabelecimento, os oficiais acompanharam a movimentação e nas proximidades da rua B, pediram que a dupla parasse, a reação do garupa foi iniciar os disparos contra a viatura, momento em que houve o revide por parte dos policiais.

O menor de 17 anos foi atingido com um disparo na cabeça e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional, de acordo com as informações o seu estado de saúde é considerado grave. Já o outro menor, de 16 anos, foi atingido de raspão com um tiro na testa. Conforme o delegado, a dupla será enquadrada por tentativa de roubo e tentativa de homicídio dos policiais.