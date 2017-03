Galeria na Avenida do Aeroporto deve receber concretagem a partir de hoje

Kariny Santos

Teve inicio nesta quinta-feira, 23, a segunda parte da obra de construção da Galeria Pré-Moldada na Avenida Jaime Veríssimo de Campos – Avenida do Aeroporto, os profissionais que iniciaram a escavação na última semana para colocação das peças de aduelas, fizeram ontem a colocação de 60 toneladas de “pedra marroada” e pedra brita para hoje (24) receber a concretagem.

De acordo com o secretário de obras, Elói Luiz de Almeida após a concretagem, e se o tempo contribuir e permanecer sem chuvas, será necessário a espera de aproximadamente uma semana para a ‘cura’ do concreto, quando terá inicio a colocação das aduelas. A expectativa é que em 30 dias (depende do tempo) todo o trabalho, incluindo a correção no asfalto, esteja concluído e a avenida seja novamente entregue á população.

O lançamento da obra de construção da Galeria Pré-Moldada aconteceu no dia 16 de março na Avenida do Aeroporto, onde o bueiro do lago das capivaras começou a ceder desde novembro de 2016. A via foi totalmente interditada no dia 07 de fevereiro, no trecho entre as Rotatórias de acesso a Avenida Teles Pires e a Perimetral Industrial, por conta do risco de rompimento do bueiro existente naquele local, feito na década de 90 quando o prefeito era o próprio Elói Luiz de Almeida, hoje responsável pela pasta de Obras. No lugar do ‘bueiro tradicional’ estão sendo implantados ‘aduelas’, que são bueiros pré-moldados, com duas vazões, que uma das suas principais características é a maior durabilidade.

Os moradores daquela localidade, bem como as pessoas que utilizam a via para ter acesso ao Aeroporto Municipal Piloto Oswaldo Marques Dias, tem como via alternativa a Perimetral Industrial, com acesso pelo bairro São José Operário que foi reaberta antes da interdição da via.