A fruticultura fortalece a economia de Paranaíta

A fruticultura no Brasil é uma das atividades econômicas que esta em desenvolvimento e crescimento, hoje por exemplo ela tem uma grande importância social e econômica para vários municípios e para o Brasil, e já representa 27% da mão-de-obra total no agronegócio .

De olho nesse crescimento, o município de Paranaíta dispõe ainda muitas áreas para expansão e o prefeito Tony Rufatto desde sua primeira gestão vem projetando transformar Paranaíta em um pólo produtor de frutas.

Marcelo Soares, Técnico da Secretaria de Agricultura destaca, “Já estamos trabalhando na produção de maracujá, abacaxi e banana que são as três frutas que mais tem se destacando no mercado nacional e também uma parte de citricultura, principalmente com limão Taiti que já desponta para o mercado internacional”.

“A lucratividade da fruticultura é bastante interessante, em Paranaíta temos alguns produtores inseridos em programas municipais e estaduais que já trabalham com maracujá e com a banana, e para o mês de Abril estaremos trabalhando no desenvolvimento de mudas do abacaxi através da técnica do seccionamento de caule, visto que as mudas, são a grande dificuldade dos produtores rurais”. Disse Soares.

A Secretária de Agricultura da Prefeitura de Paranaíta oferece assistência técnica de campo e especializada, assessoria e consultoria na área de comercialização. Conforme a secretaria o produtor paranaitense já está produzindo com qualidade e com a comercialização direcionada para o mercado e com toda assessoria oferecida pela gestão municipal.