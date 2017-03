Reforma polêmica é revogada e estrutura da prefeitura volta a ser como em 2016

Da Redação

O plenário da Câmara Municipal acatou a proposta do Executivo encaminhada em Regime de Urgência e aprovou a revogação da Lei que implementou a Reforma Administrativa no final de 2016 e que gerou uma grande polêmica por causa dos termos da reforma. Com a lei de ontem, a configuração da Administração Municipal volta a ser como era em 2016 com 15 secretarias.

Segundo o vereador Charles Miranda Medeiros (PSD) revelou que foi feito um TAC – Termo de Ajustamento de Conduta junto á Promotoria de Justiça em que foi dado um prazo para que houvesse a revogação da Reforma, “com a intensão de re arrumar a casa de novo”, disse o vereador. O vereador creditou o TAC como sendo uma “oportunidade” para que o prefeito Asiel “volte atrás” na Reforma Administrativa que acabou não atingindo os seus objetivos. “Antes da Reforma a folha da prefeitura ficava em 5 milhões e alguma coisa, foi feita a reforma e a folha continua neste patamar, então não deu certo”, afirmou. “Nos temos a obrigação, nós que somos da base, acompanhar sistematicamente, não podemos mais deixar, não vai acontecer”, afirmou.