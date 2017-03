Em palestra da Adhonep, tema central é “a família”

Julio Cesar

A Associação de Homens de Negócio do Evangelho Pleno,(ADHONEP), promoveu na sexta-feira ultima, 17, um jantar realizado no Gold eventos buffet, com o empresário gestor ambiental Carlos Alberto Gomide, de Campo Grande-MS. Foi um jantar marcante e extraordinário pelo forte testemunho do preletor, onde as pessoas ficaram impactadas pelo fato de Carlos Gomide transmitir de maneira simples suas palavras, onde relatou a sua luta de vida.

Carlos Gomide iniciou a sua palestra, falando da importância da família, dos valores em que o homem deve dar a sua esposa e seus filhos, contagiando de maneira geral aos convidados que se faziam presente no evento. Ao testemunhar a sua historia de vida, onde tudo foi muito difícil, de situação financeira à separação de sua esposa, segundo ele viveu “em um mar revolto em meio a uma tempestade que parecia não ter mais saída”, dizendo que a situação ao qual vivia, lhe fazia sentir um vazio muito grande em seu íntimo e não sentia mais prazer em nada. Mais no decorrer da sua vida aprendeu a colocar Deus em primeiro lugar e demais coisas seriam acrescentadas – “E quando comecei agir desta maneira, colocando Deus sempre em primeiro lugar a minha vida começou a prosperar e hoje sou grato a Deus pelo meu trabalho, família e pela minha fé, pois sem ela não chegaria em lugar algum”, disse Carlos Gomide.

Para o presidente do cap. 487 da Adhonep em Alta Floresta, a realização do evento foi gratificante e com sucesso, pois tudo foi dentro do esperado, atingindo o objetivo da Associação de Homens de Negócio do Evangelho Pleno e ao mesmo tempo comunicando que no mês de maio próximo o preletor será o Dr. José Carlos Peréa, diretor do Banco Central do Brasil. Marcos Bezerra comentou ainda do seminário da Adhonep realizado no dia 18 no Hotel Caleche Park, com os preletores Bertolino Messias, empresário e escritor o qual escreveu o livro “Empreendedorismo Sucessos e Fracassos, com um sucesso de vendas e também outro palestrante foi Carlos Gomide, palestras no seminário a respeito da Visão da Adhonep.

Encontro Estadual em Alta Floresta da ADHONEP

Paulo de Mello, diretor da ADHONEP, falou que no mês de outubro a Associação estará realizando um encontro Regional, mais com grandes possibilidades de se tornar estadual, porém está faltando ajustar alguns detalhes para a realização deste grande evento em Alta Floresta, segundo Paulo de Mello, os trabalhos da Adhonep, estão apenas inciando este ano. Já a esposa do presidente Marcos Bezerra, Renata Araújo anunciou que “nos próximos dias” a Associação das Mulheres da Adhonep estará se reunindo para um chá, onde uma grande preletora estará presente.

O evento contou com um aproximadamente 100 convidados, entre empresários, autoridades municipais e estaduais, bem como autoridades eclesiátiscas, em uma verdadeira noite de restauração familiar, impactante e com muita luz.