Bombeiros encerram buscas por trabalhador que sumiu em região de mata em fazenda de Apiacás

Kariny Santos

Os Três militares da 7ª companhia independente retornaram nesta segunda-feira 20, para Alta Floresta após encerrar as buscas por Carlos Roberto Pires Pereira, 29 anos, que desapareceu no dia 09 de março em uma região de mata em uma fazenda localizada 100 km depois de Apiacás. As investigações ficam a cargo da Polícia Judiciaria Civil.

Segundo informações repassadas pelo Tenente Augusto da 7ª CIBM, as buscas iniciaram na quarta-feira (15) da semana passada, aos Bombeiros os solicitantes relataram que Carlos Roberto trabalhava na propriedade e havia dito que iria caçar, porém não foi mais visto desde o dia 09, o companheiro de serviço ainda afirmou que antes de desaparecer, o trabalhador ingeria bebidas alcoólicas na fazenda, porém, ele não teria retornado ao alojamento. Os próprios funcionários teriam iniciado as buscas, mas sem êxito um boletim de ocorrências foi registrado na Polícia Militar daquele município e apenas no dia 14, que foi acionada a guarnição de buscas e resgate do Bombeiro Militar.

Os militares realizaram buscas pelo perímetro da fazenda e próximo à mata, as evidências eram de que Carlos tenha entrado na mata e possivelmente se perdido, pois diversas picadas foram encontradas, porém o trabalhador não foi encontrado, as suspeitas são de que o mesmo tenha saído da propriedade sem comunicar seus companheiros de serviço, mas não tenha se perdido, pois o mesmo conhecia bem a área e era experiente com matas, os oficiais não cogitam que Carlos tenha sido devorado por algum animal, já que nenhum vestígio foi encontrado, mas também não descartam.