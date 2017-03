Secretaria de Infraestrutura constrói e recupera pontes no Setor Norte

Lindomar Leal

Assessoria da PMAF

A Secretaria de Infraestrutura de Alta Floresta construiu no começo deste mês uma ponte de aproximadamente 10 metros de comprimento na Vicinal do Campana. A equipe de pontes da Sinfra também reforçou a cabeceira de outra ponte de aproximadamente 15 metros localizada na Vicinal Segunda Norte. Ambas as pontes estão localizadas no Setor Norte.

Além de reestabelecer o tráfego de veículos na Vicinal do Campana, a Prefeitura de Alta Floresta garantiu, com estas duas obras, condições de trafegabilidade nas duas estradas vicinais para o transporte da produção agropecuária daquela região.

Acompanhando de perto as ações, o secretário de Infraestrutura Eloi Luiz de Almeida vistoriou as duas obras e destacou a importância do serviço para atender o setor produtivo. “A determinação do prefeito Asiel Bezerra é para darmos condições de trafegabilidade, portanto, estamos empenhados nesta missão com o propósito de garantir o direito a acessibilidade e o transporte da produção agropecuária do nosso município”, ressaltou.

Para o vereador Oslen Dias dos Santos “Tuti”, que acompanhou o Secretário de Infraestrutura nas inspeções, as melhorias realizadas nestas duas pontes beneficiam o setor produtivo. Ele destacou o esforço do Governo Municipal. “A Secretaria de Infraestrutura não tem medido esforços para atender o produtor rural e na medida do possível tem recuperado todos os pontos críticos do município. Parabéns ao secretário e aos funcionários da secretaria de obras”, elogiou.