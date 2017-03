Início de projeto “Cruzadas contra as drogas” é marcado por palestra

Kariny Santos

Denominada como a ‘doença do século’, o uso de drogas foi pauta de discussão na manhã desta terça-feira 21, no centro Cultural de Eventos (praça do avião). A palestra denominada “Drogas e suas consequências” foi ministrada pelo Agente Especial aposentado da Polícia Federal em Mato Grosso, Januário Teixeira Ribeiro aos alunos das escolas públicas do município. A ação foi o início do projeto “Cruzadas contra as drogas” que passa a ser executado no município.

O agente aposentado traz no currículo a participação em algumas das maiores apreensões de Cocaína e de Maconha da história do Mato Grosso e, participação na maior operação de apreensão de Cocaína no Brasil, e veio ao município onde explicou como as drogas agem no corpo humano e os malefícios, “nosso objetivo aqui é plantar a sementinha para os jovens de Alta Floresta se conscientizarem dos malefícios que as drogas causam no ser humano”, explicou.

De acordo com Januário o que o levou a rodar o país ministrando palestra foi à dificuldade enfrentadas após entrar no mundo das drogas, não só dos usuários, mas também dos familiares e amigos, “é triste ver o sofrimento de muitos pais de jovens que pegam e trilham esse caminho, porque não é só o jovem que trilha que sofre, mas a família também sofre com uma doença que poucos médicos conhecem, ou conhecem e não falam chamadas codependência (Codependência é um termo da área de saúde usado para se referir a pessoas fortemente ligadas emocionalmente a uma pessoa com séria dependência física e/ou psicológica de substancias licitas e ilícitas ou com um comportamento problemático e destrutivo)”, destacou.

A iniciativa de trazê-lo ao município é do Deputado Estadual Romoaldo Junior e teve a Prefeitura de Alta Floresta, por meio da por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer como patrocinadora, “a doença do século é a droga e hoje ela está presente na maioria dos lares brasileiros, e infelizmente a família ainda não sabe lidar com essa situação, o Estado é muito ausente na recuperação do dependente químico e nós vamos fazer essas palestras de prevenção para não entrar neste caminho”, disse, de acordo com o deputado o projeto será desenvolvido em todo estado do Mato Grosso. “A droga quando chega na família sempre termina muito mal, ou termina com a pessoa presa ou com a pessoa morta, pois muitos não conseguem sair já que essa é uma doença crônica e incurável”, pontuou.

Segundo a secretária Maria Iunar Portão, o objetivo da Secretaria é incentivar e desenvolver o projeto e atingir os jovens na faixa etária de risco sobre as dificuldades que a utilização de drogas traz tanto socialmente como na saúde, “é de suma importância não só para a secretaria de educação, mas de uma forma geral para a sociedade Alta Florestense”, destacou.

A oficial da Polícia Militar e articuladora do Proerd no municio, PM Mariza Kolling esteve presente e desde a retomada do projeto de prevenção as drogas no dia 06 de março tem somado com a educação em Alta Floresta, onde atualmente já conta com mais de 500 alunos. “O Proerd trabalha com a área de prevenção, nós trabalhamos nas escolas com crianças, jovens e adolescentes a questão de prevenção ao uso de drogas”, disse, traçando um paralelo com o projeto “Cruzadas contra as drogas” que tem como objetivo demonstrar o impacto das drogas no corpo humano, para a militar a agregação de mais um projeto contra as drogas pode desenvolver iniciativas para tratamentos no município, “é um projeto iniciado e eu acredito que colheremos bons frutos e eu espero que esse projeto que tem inicio hoje (21), juntamente com o trabalho de prevenção do Proerd a gente consiga que em Alta Floresta a gente consiga que atenda ao menos os dependentes de drogas”, ressaltou.